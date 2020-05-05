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Міносвіти розробило нові стандарти для вчителів

Новини » Суспільство     05.05.2020 - 17:16
Міносвіти розробило нові стандарти для вчителів
Ілюстративне фото (УНІАН)

Документ опублікований для громадського обговорення

Міністерство освіти і науки розробило проект професійного стандарту для вчителів початкових класів та закладів загальної середньої освіти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОН.

Повідомляється, що документ опубліковано 5 травня для громадського обговорення. Зауваження та пропозиції до проекту приймаються до 20 травня.

"Опис професійних компетенцій у відповідності з кваліфікаційних категорій дозволить вчителям визначати критерії самооцінки, а також оцінити професійну кваліфікацію вчителя і готовність до професійної діяльності у рамках певної кваліфікаційної категорії для проходження атестації та сертифікації", - повідомили в міністерстві.

При розробці стандарту використовувався міжнародний досвід, а також онлайн-обговорення документа в фокус-групах вчителів початкової і середньої школи.

Раніше РБК-Україна писало, що в МОН розробили уроки про коронавирусе COVID-19 для учнів 6-10 класів. Всього були розроблені чотири версії уроків для учнів 6-8-х і 9-10-х класів з можливість навчання через відеозв'язок або в умовах обмеженого доступу до інтернету.

Також повідомлялося, що через карантин у Міністерстві освіти змінили умови подання документів абітурієнтами для вступу в університети.

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