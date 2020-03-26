В Минобразования рассказали о сроках проведения ВНО

Внешнее независимое оценивание в Украине 2020 году будет проведено, однако его сроки могут сместить. Об этом сообщила и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий, передает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, что пробное ВНО должно было состояться 4 и 11 апреля.

"Учитывая предварительно объявленные даты пробного ВНО на 4 и 11 апреля, мы понимаем, что в эти даты пробное ВНО не произойдет", - заявила Мандзий.

По ее словам, в то же время предварительное ВНО в 2020 году не будет отменено.

"Если мы возвращаемся в мае за парты - это будет означать, что в мае будет происходить пробное ВНО. Основная сессия ВНО начнется ориентировочно после 20-х чисел июня. Если мы не вернемся за школьные парты в мае, а вернемся в июне, то мы тоже сможем организовать пробное ВНО в пределах июня до старта основной сессии", - заявила Мандзий.

"В любом случае мы готовы провести пробное ЗНО... Это будет зависеть от времени, когда закончится карантин в Украине", - добавила и.о. министра.

Напомним, заместитель министра образования и науки Егор Стадный заявил, что, несмотря на ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции, Министерство образования и науки планирует провести Внешнее независимое оценивание.

Как писало РБК-Украина, в связи с продолжением карантина МОН изменит сроки вступительной кампании и дату проведения ВНО.