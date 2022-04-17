UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Минобразования из-за нападения РФ пересмотрит программу по литературе и истории

Фото: Украинская школа может избавиться от всего российского (facebook.com/UNICEFUkraine)
Автор: Антон Федорцив

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак анонсировал пересмотр школьной программы из-за войны войны РФ против Украины. Под смены попадут курсы литературы и истории.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на телемарафон UAразом.

Парламентарий объявил о намерении Минобразования пересмотреть программы зарубежной литературы и всемирной истории из-за нападения РФ. Экспертная комиссия министерства вскоре решит, оставлять ли произведения российских авторов в программе.

"Есть классические произведения, которые изучает весь мир, есть Достоевский, Чехов или Толстой. Но вычищать то, что несет какую-нибудь пропагандистскую часть, будем. Классику, наверное, следует изучать", – заявил Бабак.

Он заверил в пересмотре всей школьной программы. Вопросом будут заниматься профгруппы Минобразования. От русского языка в школах полностью не откажутся. Это может нарушить права нацменьшинств.

К слову, перевозчики решили возобновить сообщение между Полтавой и Сумами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МОНшколаСергей Бабакистория УкраиныВерховная радаВторжение России в УкраинуВойна России против Украины