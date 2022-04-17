Минобразования из-за нападения РФ пересмотрит программу по литературе и истории

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак анонсировал пересмотр школьной программы из-за войны войны РФ против Украины. Под смены попадут курсы литературы и истории.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на телемарафон UAразом .

Парламентарий объявил о намерении Минобразования пересмотреть программы зарубежной литературы и всемирной истории из-за нападения РФ. Экспертная комиссия министерства вскоре решит, оставлять ли произведения российских авторов в программе.

"Есть классические произведения, которые изучает весь мир, есть Достоевский, Чехов или Толстой. Но вычищать то, что несет какую-нибудь пропагандистскую часть, будем. Классику, наверное, следует изучать", – заявил Бабак.

Он заверил в пересмотре всей школьной программы. Вопросом будут заниматься профгруппы Минобразования. От русского языка в школах полностью не откажутся. Это может нарушить права нацменьшинств.