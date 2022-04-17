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Міносвіти через напад РФ перегляне програму з літератури та історії

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Київ, Неділя 17 квітня 2022 18:28
Міносвіти через напад РФ перегляне програму з літератури та історії Фото: Українська школа може позбутися всього російського (facebook.com/UNICEFUkraine)
Автор: Антон Федорців

Голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак анонсував перегляд шкілької програми через війну РФ проти України. Під зміни потраплять курси літератури та історії.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на телемарафон UAразом.

Парламентар оголосив про намір Міносвіти переглянути програми зарубіжної літератури та всесвітньої історії через напад РФ. Експертна комісія міністерства незабаром вирішить, чи залишати твори російських авторів у програмі.

"Є класичні твори, які вивчає весь світ, є Достоєвський, Чехов або Толстой. Але вичищати те, що несе якусь пропагандистську частину, будемо. Класику, напевне, варто вивчати", – заявив Бабак.

Він також запевнив у перегляді всієї шкільної програми. Питанням займатимуться профгрупи Міносвіти. Натомість від російської мови в школах повністю не відмовляться. Це може порушити права нацменшин.

До слова, перевізники вирішили відновити сполучення між Полтавою і Сумами.

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