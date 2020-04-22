Минобразования не исключает дистанционного завершения учебного года

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Минобразования опубликовало рекомендации для учреждений

В связи с продлением карантина в Украине учебный год возможно придется завершать дистанционно. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины.

В Минобразования отметили, что все учреждения образования продолжают работать с использованием технологий дистанционного обучения. Заведения также должны быть готовыми к дистанционному завершению учебного года.

"Карантин продлен, а это означает, что мы должны быть готовы к завершению учебного года дистанционно. МОН предоставило разъяснение для всех учреждений образования, и публикует рекомендации на официальных ресурсах", - заявили в МОН.

Минобразования уже опубликовало рекомендации для учреждений образования по завершению учебного года и оценивания в условиях общенационального карантина. Школам разрешили самостоятельно определять особенности завершения учебного года.

При этом оформление свидетельств о получении базового среднего образования, свидетельств достижений, расписаний учебных достижений учащихся должно быть завершено не позднее 15 июня 2020 года. Ученикам, которые не переходят в другие учебные заведения, рекомендуют направить копии документов по электронной почте, а оригиналы вручить в сентябре.

Кроме того, в календарно-тематическом планировании на следующий учебный год рекомендуется увеличить время на обобщение и закрепление материала, полученного за предыдущий период, а также провести диагностирование уровня знаний учащихся.

Напомним, сегодня, 22 апреля, Кабинет министров на очередном заседании принял решение о продлении карантина в Украине. Карантинные ограничения, введенные для противодействия коронавирусу, были продлены до 11 мая.