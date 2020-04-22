Міносвіти не виключає дистанційного завершення навчального року

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Міносвіти опублікувало рекомендації для закладів

У зв'язку з продовженням карантину в Україні навчальний рік можливо доведеться завершувати дистанційно. Про це повідомили у Міністерстві освіти та науки України.

У Міносвіти зазначили, що всі заклади освіти продовжують працювати з використанням технологій дистанційного навчання. Заклади також мають бути готовими до дистанційного завершення навчального року.

"Карантин продовжено, а це означає, що ми маємо бути готові до завершення навчального року дистанційно. МОН надало роз’яснення для всіх закладів освіти та публікує рекомендації на офіційних ресурсах", - заявили в МОН.

Міносвіти вже опублікувало рекомендації для закладів освіти щодо завершення навчального року та оцінювання в умовах загальнонаціонального карантину. Школам дозволили самостійно визначати особливості завершення навчального року.

При цьому оформлення свідоцтв про здобуття базової середньої освіти, свідоцтв досягнень, табелів навчальних досягнень учнів має бути завершено не пізніше 15 червня 2020 року. Учням, які не переходять до інших навчальних закладів, рекомендують надіслати копії документів електронною поштою, а оригінали вручити у вересні.

Крім того, у календарно-тематичному плануванні на наступний навчальний рік рекомендується збільшити час на узагальнення та закріплення матеріалу, отриманого за попередній період, а також провести діагностування рівня знань учнів.

Нагадаємо, на сьогодні, 22 квітня, Кабінет міністрів на черговому засідання ухвалив рішення про продовження карантину в Україні. Карантинні обмеження, введені для протидії коронавірусу, було продовжено до 11 травня.