В Минобразования хотят страховать учителей и учеников от коронавируса

Министерство образования и науки планирует подписать меморандум со страховыми компаниями по страхованию работающих учителей-пенсионеров и детей от коронавируса. Они находятся в группе риска.

Об этом в эфире программы “Право на власть” заявил исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет.

“Есть предложение из группы первой семерки страховых компаний Украины о возможности подписания меморандума с Министерством образования и науки относительно определенных программ страхования не только пенсионеров (работающих учителей-пенсионеров, - ред.), но и детей. Я надеюсь, что мы в ближайшее время выйдем на некий меморандум и сотрудничество, которые будут полезными и учителям, и государству, и будут определенным образом моделировать ситуацию определенной защиты”, - заявил он.

Напомним, по словам Шкарлета, на следующей неделе из фонда борьбы с коронавирусом могут быть выделены 3 млрд гривен на средства дезинфекции и средства индивидуальной защиты в образовании.

Ранее Шкарлет рассказал, что обучение в школах "красной зоны" будет дистанционным.

Также он рассказал, что в рамках организации работы столовых в школах на время карантина в Украине рекомендуется установить сэндвичный тип питания.