ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Минобразования хотят изменить систему финансирования вузов

Украина, Четверг 22 октября 2020 12:12
В Минобразования хотят изменить систему финансирования вузов
Фото: Сергей Шкарлет (mon.gov.ua)
Автор: Юлия Струк

И.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет заявляет о необходимости изменить систему финансирования вузов. Он считает ее несправедливой.

Об этом и.о. главы Минобразования написал в своем Telegram-канале.

"МОН решительно настроено навести порядок в вопросах финансирования учреждений высшего образования. В свое время формула финансирования учреждений высшего образования была разработана теми, кто ни дня не работал в учебных заведениях, кто не имеет стажа ни финансовой, ни педагогической работы. Логично, что это привело к несправедливому распределению средств", - отметил он.

Шкарлет согласен с тем, что при финансировании вузов государство должно поддерживать лучших. По его словам, формула финансирования должна учитывать интересы не только "избранных" университетов, но и тех, которые готовят учителей, воспитателей, работников сферы культуры, врачей, журналистов и прочее.

И.о главы МОН сообщил, что в четверг состоится заседание Совета ректоров Киевского вузовского центра.

"Надеюсь, уважаемые ректоры четко аргументируют, все ли в порядке в тех подходах, которые навязывались раньше. Как следует исправлять ситуацию, чтобы "формула" заработала на благо украинского образования, без искусственных привилегий и без исключений", - добавил и.о. министра.

Напомним, в конце августа стало известно, что МОН планирует увеличить влияние аттестата о среднем образовании при поступлении в университеты. Это позволит увеличить мотивацию учеников к обучению в средней школе.

Как писало РБК-Украина, в украинские высшие учебные заведения в этом году поступили почти 2 тысячи абитуриентов из оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и аннексированного Крыма.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество Минобразованиявузы

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь