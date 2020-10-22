В Минобразования хотят изменить систему финансирования вузов

Фото: Сергей Шкарлет (mon.gov.ua)

И.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет заявляет о необходимости изменить систему финансирования вузов. Он считает ее несправедливой.

Об этом и.о. главы Минобразования написал в своем Telegram-канале.

"МОН решительно настроено навести порядок в вопросах финансирования учреждений высшего образования. В свое время формула финансирования учреждений высшего образования была разработана теми, кто ни дня не работал в учебных заведениях, кто не имеет стажа ни финансовой, ни педагогической работы. Логично, что это привело к несправедливому распределению средств", - отметил он.

Шкарлет согласен с тем, что при финансировании вузов государство должно поддерживать лучших. По его словам, формула финансирования должна учитывать интересы не только "избранных" университетов, но и тех, которые готовят учителей, воспитателей, работников сферы культуры, врачей, журналистов и прочее.

И.о главы МОН сообщил, что в четверг состоится заседание Совета ректоров Киевского вузовского центра.

"Надеюсь, уважаемые ректоры четко аргументируют, все ли в порядке в тех подходах, которые навязывались раньше. Как следует исправлять ситуацию, чтобы "формула" заработала на благо украинского образования, без искусственных привилегий и без исключений", - добавил и.о. министра.

Напомним, в конце августа стало известно, что МОН планирует увеличить влияние аттестата о среднем образовании при поступлении в университеты. Это позволит увеличить мотивацию учеников к обучению в средней школе.

Как писало РБК-Украина, в украинские высшие учебные заведения в этом году поступили почти 2 тысячи абитуриентов из оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и аннексированного Крыма.