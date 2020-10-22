У Міносвіти хочуть змінити систему фінансування вузів

Фото: Сергій Шкарлет (mon.gov.ua)

В.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет заявляє про необхідність змінити систему фінансування вузів. Він вважає її несправедливою.

Про це в.о. глави Міносвіти написав у своєму Telegram-каналі.

"МОН рішуче налаштоване навести порядок у питаннях фінансування закладів вищої освіти. Свого часу формула фінансування закладів вищої освіти була розроблена тими, хто жодного дня не працював у навчальних закладах, хто не має стажу ні фінансової, ні педагогічної роботи. Логічно, що це призвело до несправедливого розподілу коштів", - зазначив він.

Шкарлет згоден з тим, що при фінансуванні вузів держава повинна підтримувати кращих. За його словами, формула фінансування повинна враховувати інтереси не тільки "обраних" університетів, а і тих, які готують вчителів, вихователів, працівників сфери культури, лікарів, журналістів та інше.

В.о голови МОН повідомив, що в четвер відбудеться засідання Ради ректорів Київського вузівського центру.

"Сподіваюся, шановні ректори чітко аргументують, чи все в порядку в тих підходах, які нав'язувалися раніше. Як слід виправляти ситуацію, щоб "формула" заробила на благо української освіти, без штучних привілеїв і без винятків", - додав в.о. міністра.

Нагадаємо, в кінці серпня стало відомо, що МОН планує збільшити вплив атестата про повну загальну середню освіту під час вступу до університетів. Це дозволить збільшити мотивацію учнів до навчання в середній школі.

Як писало РБК-Україна, в українські вищі навчальні заклади в цьому році вступило майже 2 тисячі абітурієнтів з окупованих територій Донецької та Луганської областей і анексованого Криму.