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Минобразования готовится к запуску "Новой украинской школы" в 5-9 классах

Новина українською → Украина, Среда 21 апреля 2021 12:30
Минобразования готовится к запуску "Новой украинской школы" в 5-9 классах Фото: в 5-9 классах хотят запустить реформу "Новой украинской школы" (GettyImages)
Автор: Юлия Струк

Министерство образования готовится к запуску реформы "Новой украинской школы" в 5-9 классах. Проект рассчитывают провести в течение 2021-2027 годов в три этапа.

Об этом говорится в соответствующем приказе МОН.

Реформа НУШ предусматривает изменение целей и основных задач образования, в частности базового общего среднего образования, в соответствии с современной образовательной парадигмой и мировыми тенденциями развития национальных образовательных систем.

Проект предусматривает разработку:

  • учебно-методического обеспечения для реализации нового Государственного стандарта базового среднего образования;
  • организационно-методического инструментария для педагогов базовой школы на основе концепции НУШ;
  • типовой программы повышения квалификации педагогических работников, дистанционных курсов их подготовки;
  • системы оценки образовательных достижений соискателей общего среднего образования, а также ее экспериментальную апробацию;
  • воспитательной составляющей образовательного процесса, актуализированной концепции НУШ, и ее экспериментальную проверку.

Указано, что проект рассчитан провести в течение 2021-2027 годов в три этапа. Во время первого - организационно-подготовительного (апрель-октябрь 2021 года) - будет создана рабочая группа, которая будет осуществлять научно-методическое сопровождение эксперимента.

Планируется разработать необходимые учебные и методические материалы, провести тренинги для региональных тренеров и администраций школ в регионах и подготовку для учителей-участников проекта.

Во время следующего этапа, формирующего (ноябрь 2021 - июнь 2026), будет происходить разработка, апробация и корректировка учебно-методического обеспечения, наставническая поддержка учителей, разработка соответствующих инструктивно-методических материалов по системе оценивания и новых требований к проведению ГИА, а также мониторинг достижения ожидаемых результатов обучения учащихся.

Обобщающий этап продлится с июля 2026 до декабря 2027-го. Будет проведено обобщение результатов проекта и формирование выводов, корректировка учебных материалов, мониторинговое исследование достижения ожидаемых результатов обучения учащихся 9-х классов, а также подготовка и издание учебных и методических материалов по результатам проекта.

Напомним, в августе 2020-го секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявлял о системном кризисе в сфере образования.

Как писало РБК-Украина, в июле прошлого года в Министерстве образования и науки заявили, что высшее образование в Украине нуждается в реформировании; в частности, необходимо предоставить ей полную автономию.

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