ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Вопрос реформы образования вынесен на СНБО

Украина, Пятница 28 августа 2020 17:18
Вопрос реформы образования вынесен на СНБО
Фото: Алексей Данилов (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что ведомство в ближайшее время должно рассмотреть реформу образования. Он заявил о системном кризисе в этой сфере.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Реформирование системы образования в контексте совершенствования государственной политики инновационного развития должно стать предметом рассмотрения СНБО в ближайшее время", - указано в сообщении.

Данилов подчеркнул, что с помощью программно-аппаратного комплекса "СОТА" был проведен анализ системы высшего образования в контексте национальной безопасности. По его результатам можно сделать вывод о системном кризисе в этой сфере, что "формирует потенциальные и реальные угрозы государственной и национальной безопасности Украины".

"Данилов акцентировал, что наука и технологии развитых стран значительно опережают отечественные", - сообщает пресс-служба СНБО.

Кроме того, секретарь Совета нацбезопасности отметил необходимость сосредоточить усилия на возрождении научно-технического потенциала Украины.

"Развитие наукоемких отраслей, формирующих конкурентные преимущества любого государства, позволит противодействовать широкому спектру имеющихся и будущих угроз", - отметил он.

Напомним, в июле в Министерстве образования и науки заявили, что высшее образование в Украине нуждается в реформировании; в частности, необходимо предоставить ей полную автономию.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины СНБОреформыобразование
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь