Вопрос реформы образования вынесен на СНБО

Фото: Алексей Данилов (Виталий Носач/РБК-Украина)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что ведомство в ближайшее время должно рассмотреть реформу образования. Он заявил о системном кризисе в этой сфере.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Реформирование системы образования в контексте совершенствования государственной политики инновационного развития должно стать предметом рассмотрения СНБО в ближайшее время", - указано в сообщении.

Данилов подчеркнул, что с помощью программно-аппаратного комплекса "СОТА" был проведен анализ системы высшего образования в контексте национальной безопасности. По его результатам можно сделать вывод о системном кризисе в этой сфере, что "формирует потенциальные и реальные угрозы государственной и национальной безопасности Украины".

"Данилов акцентировал, что наука и технологии развитых стран значительно опережают отечественные", - сообщает пресс-служба СНБО.

Кроме того, секретарь Совета нацбезопасности отметил необходимость сосредоточить усилия на возрождении научно-технического потенциала Украины.

"Развитие наукоемких отраслей, формирующих конкурентные преимущества любого государства, позволит противодействовать широкому спектру имеющихся и будущих угроз", - отметил он.

Напомним, в июле в Министерстве образования и науки заявили, что высшее образование в Украине нуждается в реформировании; в частности, необходимо предоставить ей полную автономию.