Міносвіти готується до запуску "Нової української школи" у 5-9 класах
Міністерство освіти готується до запуску реформи "Нової української школи" у 5-9 класах. Проект розраховано провести протягом 2021-2027 років у три етапи.
Реформа НУШ передбачає зміну цілей та основних завдань освіти, зокрема базової загальної середньої освіти, відповідно до сучасної освітньої парадигми і світових тенденцій розвитку національних освітніх систем.
Проект передбачає розроблення:
- навчально-методичного забезпечення для реалізації нового Державного стандарту базової середньої освіти;
- організаційно-методичного інструментарію для педагогів базової школи на засадах концепції НУШ;
- типової програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників, дистанційних курсів їх підготовки;
- системи оцінювання освітніх досягнень здобувачів загальної середньої освіти, а також її експериментальну апробацію;
- виховної складової освітнього процесу, актуалізованої концепцією НУШ, та її експериментальну перевірку.
Вказано, що проект розраховано провести протягом 2021-2027 років у три етапи. Під час першого - організаційно-підготовчого (квітень-жовтень 2021 року) - буде створена робоча група, яка здійснюватиме науково-методичний супровід експерименту.
Планується розробити необхідні навчальні та методичні матеріали, провести тренінги для регіональних тренерів і адміністрацій шкіл у регіонах та підготовку для вчителів-учасників проекту.
Під час наступного етапу, формувального (листопад 2021 - червень 2026), відбуватиметься розробка, апробація та коригування навчально-методичного забезпечення, наставницька підтримка вчителів, розроблення відповідних інструктивно-методичних матеріалів щодо системи оцінювання і нових вимог до проведення ДПА, а також моніторинг досягнення очікуваних результатів навчання учнів.
Узагальнюючий етап триватиме з липня 2026 року до грудня 2027-го. Буде проведене узагальнення результатів проекту та формування висновків, коригування навчальних матеріалів, моніторингове дослідження досягнення очікуваних результатів навчання учнів 9-х класів, а також підготовка та видання навчальних і методичних матеріалів за результатами проекту.
Нагадаємо, у серпні 2020 року секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявляв про системну кризу у сфері освіти.
Як писало РБК-Україна, у липні минулого року у Міністерстві освіти та науки заявили, що вища освіта в Україні потребує реформування; зокрема, необхідно надати їй повну автономію.