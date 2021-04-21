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Міносвіти готується до запуску "Нової української школи" у 5-9 класах

Новость на русском → Україна, Середа 21 квітня 2021 12:30
Міносвіти готується до запуску "Нової української школи" у 5-9 класах Фото: в 5-9 класах хочуть запустити реформу "Нової української школи" (GettyImages)
Автор: Юлія Струк

Міністерство освіти готується до запуску реформи "Нової української школи" у 5-9 класах. Проект розраховано провести протягом 2021-2027 років у три етапи.

Про це йдеться у відповідному наказі МОН.

Реформа НУШ передбачає зміну цілей та основних завдань освіти, зокрема базової загальної середньої освіти, відповідно до сучасної освітньої парадигми і світових тенденцій розвитку національних освітніх систем.

Проект передбачає розроблення:

  • навчально-методичного забезпечення для реалізації нового Державного стандарту базової середньої освіти;
  • організаційно-методичного інструментарію для педагогів базової школи на засадах концепції НУШ;
  • типової програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників, дистанційних курсів їх підготовки;
  • системи оцінювання освітніх досягнень здобувачів загальної середньої освіти, а також її експериментальну апробацію;
  • виховної складової освітнього процесу, актуалізованої концепцією НУШ, та її експериментальну перевірку.

Вказано, що проект розраховано провести протягом 2021-2027 років у три етапи. Під час першого - організаційно-підготовчого (квітень-жовтень 2021 року) - буде створена робоча група, яка здійснюватиме науково-методичний супровід експерименту.

Планується розробити необхідні навчальні та методичні матеріали, провести тренінги для регіональних тренерів і адміністрацій шкіл у регіонах та підготовку для вчителів-учасників проекту.

Під час наступного етапу, формувального (листопад 2021 - червень 2026), відбуватиметься розробка, апробація та коригування навчально-методичного забезпечення, наставницька підтримка вчителів, розроблення відповідних інструктивно-методичних матеріалів щодо системи оцінювання і нових вимог до проведення ДПА, а також моніторинг досягнення очікуваних результатів навчання учнів.

Узагальнюючий етап триватиме з липня 2026 року до грудня 2027-го. Буде проведене узагальнення результатів проекту та формування висновків, коригування навчальних матеріалів, моніторингове дослідження досягнення очікуваних результатів навчання учнів 9-х класів, а також підготовка та видання навчальних і методичних матеріалів за результатами проекту.

Нагадаємо, у серпні 2020 року секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявляв про системну кризу у сфері освіти.

Як писало РБК-Україна, у липні минулого року у Міністерстві освіти та науки заявили, що вища освіта в Україні потребує реформування; зокрема, необхідно надати їй повну автономію.

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