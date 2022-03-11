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В Минобороны заявили о перегрузке центров комплектования войска

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Пятница 11 марта 2022 16:18
В Минобороны заявили о перегрузке центров комплектования войска Центры комплектования войска перегружены (facebook.com.GeneralStaff.ua)
Автор: Татьяна Самарук

Бывшие военкоматы накрыла волна желающих стать в строй на защиту нашей страны. Патриотические и мотивированные люди готовы без промедления взять оружие в руки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Украины Анну Маляр.

По ее словам, несмотря на готовность к любому развитию событий, такая война, как сейчас, требует сверхусилия по всем направлениям.

"Мы на марше разворачиваем по полной свои оборонные способности. У государства есть мобилизационный план. Этот документ с грифом "секретно", - отметила Маляр.

Она отметила, что наши силы обороны четко понимают количественные и качественные потребности в комплектовании. Также работа двигается по определенному алгоритму.

Также Маляр рассказала о ситуации с мобилизацией представителей мирных специальностей.

"Учтите, что кроме собственно боевых подразделений, существуют части обеспечения и т.д. И для их комплектования нужны представители разных специальностей", - сказала она.

Ранее мы сообщали, что в Украине ликвидировали еще одного российского генерала.

Также мы писали, что война России против Украины может вызвать рост цен на продовольствие на 20%.

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