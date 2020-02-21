Міноборони закупить ракетних комплексів на понад 2,4 млрд гривень

Загалом у рамках оборонного замовлення-2020 планується здійснити закупок на 21,25 млрд гривень
У 2020 році Міністерство оборони планує закупити близько 3 тисяч ракетних комплексів та ракет до них на суму понад 2,4 млрд гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службі Міноборони.
Повідомляється, що на фінансування ракетної програми у поточному році виділили на 300 млн гривень більше, ніж у 2019 році.
"Зокрема, у 2020 році заплановано завершення розроблення з проведенням державних випробувань комплексів "Нептун" та "Вільха" і забезпечено їх фінансування у повному обсязі. Після прийняття їх на озброєння буде здійснено закупівля серійних зразків", - йдеться у повідомленні.
Також продовжується робота над створенням програми багатофункціонального ракетного комплексу (БФРК), концепція якої наразі проходить зовнішнє погодження.
У Міноборони нагадали, що загалом у рамках оборонного замовлення на 2020 рік планується здійснити закупок на 21,25 млрд гривень.
Так, у 2020 році визначено наступні пріоритети:
Нагадаємо, раніше міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив про намір закуповувати новітні ракетні системи "Нептун" у ДККБ "Луч", який входить до складу державного концерну "Укроборонпром".