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Минобороны закупило рекордное количество горючего для ВСУ за последние семь лет

Автор: Юлия Струк

В этом году Министерство обороны закупило рекордное за последние семь лет количество горючего для нужд Вооруженных сил Украины. Результата удалось достичь без увеличения бюджетных ассигнований.

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Об этом заявил глава Минобороны Андрей Таран, передает пресс-служба МОУ.

"Благодаря экономии в 2020 году Министерство обороны заключило договоров на закупку 230,6 тыс. тонн горючего для нужд Вооруженных сил Украины", - сказал министр.

В сообщении подчеркивается, что благодаря изменению в подходах к закупкам ведомство смогло сполна воспользоваться снижением мировых цен на нефть и нефтепродукты, и, таким образом, увеличить объемы закупок фактически на четверть.

"Дополнительные объемы горючего направлены на увеличение оперативных и стратегических резервов Вооруженных сил Украины по соответствующим направлениям", - сообщили в Минобороны.

Напомним, в начале декабря Министерство обороны Украины провело закупку военных товаров через агентство НАТО по поддержке и поставке. Это была первая прямая закупка без посредников.

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