Міноборони закупило рекордну кількість пального для ЗСУ за останні сім років

У цьому році Міністерство оборони закупило рекордну за останні сім років кількість пального для потреб Збройних сил України. Результату вдалося досягти без збільшення бюджетних асигнувань.

Про це заявив глава Міноборони Андрій Таран, передає прес-служба МОУ.

"Завдяки економії у 2020 році Міністерство оборони уклало договорів на закупівлю 230,6 тис. тонн пального для потреб Збройних сил України", - сказав міністр.

У повідомленні підкреслюється, що завдяки зміні у підходах до закупівель відомство змогло сповна скористатися зниженням світових цін на нафту та нафтопродукти, і, таким чином, збільшити обсяги закупівель фактично на чверть.

"Додаткові обсяги пального спрямовані на збільшення оперативних та стратегічних резервів Збройних сил України за відповідними напрямками", - поінформували у Міноборони.

Нагадаємо, на початку грудня Міністерство оборони України провело закупівлю військових товарів через агентство НАТО з підтримки і постачання. Це стала перша пряма закупівля без посередників.