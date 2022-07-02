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У Міноборони вперше показали роботу нових німецьких гаубиць PzH 2000

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Субота 02 липня 2022 15:51
У Міноборони вперше показали роботу нових німецьких гаубиць PzH 2000 Ілюстративне фото: українські військові вже використовують гаубиці PzH 2000 на фронті (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Німецькі самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000 вже знаходяться в розпорядженні бійців ЗСУ і допомагають знищувати окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України у Facebook.

"155-мм САУ Panzerhaubitze 2000 "відпрацювала" по російським загарбникам на східних рубежах", - розповіли у Міноборони.

Також у відомстві наголосили, що головними перевагами такої техніки є: скорострільність, точність, ефективне використання боєприпасів і мінімальний час на ураження цілі та відхід з бойової позиції.

Нагадаємо, 21 червня міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що САУ Panzerhaubitze 2000 вже знаходяться на фронті.

Також ми писали, що всього Німеччина і Нідерланди передали українським військовим 12 нових самохідних артилерійських установок PzH 2000.

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