У Міноборони вперше показали роботу нових німецьких гаубиць PzH 2000

Ілюстративне фото: українські військові вже використовують гаубиці PzH 2000 на фронті (Getty Images)

Німецькі самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000 вже знаходяться в розпорядженні бійців ЗСУ і допомагають знищувати окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України у Facebook.