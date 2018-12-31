Минобороны увеличит закупки нового вооружения

Фото: Степан Полторак (mil.gov.ua)

Приоритет будет у оружия отечественного производства

Минобороны Украины планирует увеличить закупку нового вооружения, в частности, до 20 наименований того, которого сейчас нет у украинской армии. Об этом заявил министр обороны Степан Полторак в ходе рабочей поездки во Львовскую область, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Он также подчеркнул, что приоритет при закупках будет у отечественных производителей.

"Мы планируем увеличить закупку нового вооружения и того, которого у нас еще нет на вооружении. До 20 наименований тех, которых нет сегодня на вооружении, мы планируем закупить, и не только закупить, но и создать в Украине. Я бы сказал, большинство из вооружения будет отечественного производства", - сказал Полторак.

Он также назвал государственный оборонный заказ, который приняли на Совете национальной безопасности и обороны, очень оптимистичным.

"У нас появляется новое мощное высокотехнологичное оружие, которое даст возможность наносить поражение противнику и защищать свою страну", - также заявил министр.

Напомним, Украина в 2019 году испытает новые образцы оружия - начнутся испытания отечественного переносного зенитно-ракетного комплекса "Колибри"и планируется завершить разработку и начать государственные испытания комплекса крылатых ракет наземного базирования для поражения морских передовых целей по проекту "Нептун".