Міноборони збільшить закупки нового озброєння

Фото: Степан Полторак (mil.gov.ua)

Пріоритет надаватиметься зброї вітчизняного виробництва

Міноборони України планує збільшити закупку нового озброєння, зокрема, до 20 найменувань того, якого на сьогодні немає у української армії. Про це заявив міністр оборони Степан Полторак під час робочої поїздки на Львівщину, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Він також підкреслив, що пріоритет під час закупки надаватиметься вітчизняним виробникам.

"Ми плануємо збільшити закупку нового озброєння і того, якого в нас ще немає на озброєнні. До 20 найменувань тих, яких немає сьогодні на озброєнні, ми плануємо закупити, і не тільки закупити, а й створити в Україні. Я б сказав, більшість із озброєння буде вітчизняного виробництва", - сказав Полторак.

Він також назвав державне оборонне замовлення, яке ухвалили на Раді національної безпеки і оборони, дуже оптимістичним.

"У нас з’являється нова потужна високотехнологічна зброя, яка дасть можливість завдавати ураження противнику і захищати свою країну", - також заявив міністр.

Нагадаємо, Україна у 2019 році випробує нові зразки зброї - розпочнуться випробування вітчизняного переносного зенітно-ракетного комплексу "Колібрі"та планується завершити розробку та розпочати державні випробування комплексу крилатих ракет наземного базування для ураження морських передових цілей за проектом "Нептун".