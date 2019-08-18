Минобороны требует 1,2 млн гривен у поставщика некачественных котлов

Фото: Минобороны (РБК-Украина)

Министерство ответило на обвинения ГБР в закупке некачественного оборудования для военных

Департаментом госзакупок и поставок материальных ресурсов Министерства обороны направил поставщику электрических котлов для варки пищи претензию о взыскании штрафных санкций на общую сумму 1,2 млн грн за поставку некачественного оборудования. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

В оборонном ведомстве в ответ на ранее обнародованную Государственным бюро расследований информацию объяснили, что во время закупок котлов в июне 2019 года, были сформированы технические требования, установлена ожидаемая стоимость на указанное оборудование с учетом существующих рыночных цен и проведены торги через систему ProZorro.

"При проведении торгов, компания их выиграла, предоставила все необходимые документы, которые соответствовали требованиям тендерной документации и действующему законодательству. Договоры с компанией-победителем были подписаны 26 июня 2019 года", - рассказали в министерстве.

В Минобороны отметили, что в начале июля во время поставки оборудования в одну из воинских частей командир части подписал акты приема оборудования, а 16 июля Департамент госзакупок инициировал проведение дополнительной проверки оборудования на полное соответствие заявленным техническим требованиям.

"После проведения проверки в конце июля командир воинской части отправил письмо на Департамент госзакупок с просьбой аннулировать акты приема оборудования и назначить служебное расследование по этому поводу в воинской части", - добавили в министерстве.

Также в Минобороны утверждают, что не осуществляли никакой оплаты за указанное оборудование и ведут претензионную работу с поставщиком, а также оказывают полную поддержку правоохранительным органам в проведении следствия.

Напомним, в начале июля Государственное бюро расследований обнародовало фрагменты записей телефонных разговоров неназванных людей о поставках бронежилетов. По информации ГБР, представленные записи свидетельствуют о том, что чиновники Минобороны знали о том, что бронежилеты простреливаются, но, несмотря на это, приняли продукцию у производителя.

