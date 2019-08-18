Міноборони вимагає 1,2 млн гривень у постачальника неякісних казанів

Фото: Міноборони (РБК-Україна)

Міністерство відповіло на звинувачення ДБР у закупівлі неякісного обладнання для військових

Департаментом держзакупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони направив постачальнику електричних казанів для варіння їжі претензію про стягнення штрафних санкцій на загальну суму 1,2 млн грн за поставку неякісного обладнання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони.

У оборонному відомстві у відповідь на раніше оприлюднену Державним бюро розслідувань інформацію пояснили, що під час закупівель казанів у червні 2019 року, було сформовано технічні вимоги, встановлено очікувану вартість на зазначене обладнання з урахуванням існуючих ринкових цін та проведено торги через систему ProZorro.

"При проведенні торгів, компанія, що їх виграла, надала всі необхідні документи, які відповідали вимогам тендерної документації та чинному законодавству. Договори з компанією переможцем були підписані 26 червня 2019 року", - розповіли в міністерстві.

У Мінобороно зазначили, що на початку липня під час поставки обладнання до однієї з військових частин командир частини підписав акти прийому обладнання, а 16 липня Департамент держзакупівель ініціював проведення додаткової перевірки обладнання на повну відповідність заявленим технічним вимогам.

"Після проведення перевірки наприкінці липня командиром військової частини надіслано лист на Департамент держзакупівель з проханням анулювати акти прийому обладнання та призначити службове розслідування з цього приводу у військовій частині", - додали в міністерстві.

Також у Міноборони стверджують, що не здійснювали жодної оплати за зазначене обладнання та ведуть претензійну роботу з постачальником, а також надають повну підтримку правоохоронним органам у проведенні слідства.

Нагадаємо, на початку липня Державне бюро розслідувань оприлюднило фрагменти записів телефонних розмов неназваних людей про постачання бронежилетів. За інформацією ДБР, представлені записи свідчать про те, що чиновники Міноборони знали про те, що бронежилети прострілюються, але, незважаючи на це, прийняли продукцію у виробника.