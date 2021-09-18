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В Минобороны сообщили, когда выплатят 1,5 млрд задолженности по зарплатам военным

Автор: Анна Полисученко

В Министерстве обороны сообщили, когда выплатят 1,5 млрд задолженности по зарплатам военным. Это заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства обороны Украины.

Заместитель министра отметила, что Минобороны в октябре получит возможность быстрее профинансировать все предусмотренные законодательством виды выплат военнослужащим в полном объеме, однако для этого депутаты должны проголосовать за внесение изменений в бюджет на 2021 год.

В Минобороны заявляли, что при принятии государственного бюджета на 2021 не были учтены расходы на выплаты дополнительного вознаграждения военнослужащим ВСУ, а также других одноразовых обязательных выплат в полном объеме.

В Верховную Раду уже подан проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021" по реализации социальных мероприятий и инфраструктурных проектов. Этим законопроектом предусмотрены расходы, в том числе и на покрытие дефицита в средствах на выплату денежного довольствия военнослужащим Вооруженных Сил.

"Голосование состоится в ближайшее время. Поэтому уже в октябре Минобороны получит возможность быстрее профинансировать все предусмотренные законодательством виды выплат военнослужащим в полном объеме", - добавила Маляр.

Ранее мы сообщали, что Минобороны задолжало военнослужащим 1,5 млрд гривен.

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Министерство обороны Украины