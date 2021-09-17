Минобороны задолжало военнослужащим 1,5 млрд гривен, - омбудсмен

Министерство обороны Украины задолжало военнослужащим выплаты денежного обеспечения и других видов денежной помощи. Общая сумма долга - 1 млрд 465,8 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис омбудсмена Людмилы Денисовой .

К омбудсмену поступают многочисленные обращения военнослужащих ВСУ и членов их семей по задолженности.

"На текущий момент задолженность Министерства обороны Украины по обязательным выплатам военнослужащим составляет 1 млрд 465,8 млн гривен", - сообщила Денисова.

В частности, 1 млрд 271 млн гривен - это задолженность по выплатам денежной помощи на оздоровление.

Также прекращено финансирование "боевых выплат" военнослужащим, выполняющим задачи в зоне проведения операции Объединенных сил.

Омбудсмен направила запрос к первому вице-премьеру-министру экономики Украины Алексею Любченко, который является председателем Межведомственной рабочей группы по вопросам погашения задолженности по заработной плате. Она просит изучить ситуацию, которая сложилась в Минобороны, и найти пути решения проблемы.