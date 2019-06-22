В Минобороны сообщили о ранении военного на Донбассе

С начала суток, 22 июня 2019, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе в результате вражеского обстрела пострадал один украинский военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны.

По данным оборонного ведомства, по состоянию на 12:00 российско-оккупационные войска 9 раз открывали огонь по позициям подразделений Объединенных сил. В трех случаях враг применял запрещенное минскими соглашениями вооружение.

Так, из минометов калибра 82 и 120 мм, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия российские наемники били по украинским позициям в районе населенных пунктов Нижнетеплое, Пивденное, Водяное, Старогнатовка, Широкино, Красногоровка, Гнутово и Павлополь.

Отмечается, что в результате вражеского обстрела один военный из состава Объединенных сил получил ранения. Сейчас украинский военных находится в медицинском учреждении, состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное.

Ситуация на Донбассе по состоянию на 22 июня 2019

Напомним, ранее сообщалось, что во время пересечения контрольного пункта "Станица Луганская" на Донбассе умер гражданский. Мужчине, который шел со стороны оккупированной территории Луганской области, стало плохо при подходе к КПВВ. По предварительным данным мужчина умер от обширного инсульта.