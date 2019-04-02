В Минобороны сообщили, кто не подлежит весеннему призыву

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Минобороны перечислили, какие категории людей не подлежат весеннему призыву

В Министерстве обороны Украины рассказали, кто не подлежит весеннему призыву на срочную военную службу в апреле-июне 2019 года. Об этом заявил во время брифинга начальник отдела комплектования и призыва полковник Валерий Дендебера, передает РБК-Украина.

По его словам, этой весной-летом подлежит отправке в войска 18 тыс. 752 человека, из которых 9 тыс. для вооруженных сил, 5 тыс. 152 в ряды Нацгвардии, 4 тыс. - Государственную пограничную службу, 600 - Государственную специальную службу транспорта.

Он отметил, что на учете находится более миллиона призывного ресурса. Лишь один из 8-12 не появляется по вызову в военный комиссариат. Отправка в войска осуществляется с 8 апреля по 27 июня.

Дендебера объяснил, какие категории людей не подлежат весеннему призыву. По его словам, в частности, граждане, которые признаны негодными к службе и те, у кого во время прохождения службы погибли или получили инвалидность близкие родственники (отец, мать, брат или сестра). Также не подлежат призыву те граждане, которые по результатам обучения на соответствующих военных кафедрах и в высших учебных заведениях, были аттестованы и им были присвоены звания офицерского командного состава и те, кто более двух контракты отслужили в военном резерве.

Напомним, 1 апреля стартовал весенний призыв на срочную военную службу. Согласно указу президента Украины Петра Порошенко, с 1 апреля по 30 июня, а также с 1 октября по 31 декабря 2019 года во всех областях Украины будет происходить набор на срочную военную службу.

Так, на военную службу в ряды Вооруженных сил Украины будут призываться годные по состоянию здоровья к военной службе граждане Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 20 лет, и старшие лица, не достигшие 27-летнего возраста и не имеющие права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу.