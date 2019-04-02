У Міноборони повідомили, хто не підлягає весняному призову

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

У Міноборони перерахували, які категорії людей не підлягають весняному призову

У Міністерстві оборони України розповіли, хто не підлягає весняному призову на строкову військову службу у квітні-червні 2019 року. Про це заявив під час брифінгу начальник відділу комплектування та призову полковник Валерій Дендебера, передає РБК-Україна.

За його словами, навесні-влітку підлягає відправці у війська 18 тис. 752 людини, з яких 9 тис. для збройних сил, 5 тис. 152 в ряди Нацгвардії, 4 тис. - Державну прикордонну службу, 600 - Державну спеціальну службу транспорту.

Він зазначив, що на обліку перебуває більше мільйона призовного ресурсу. Лише один з 8-12 не з'являється за викликом у військовий комісаріат. Відправка у війська здійснюється з 8 квітня по 27 червня.

Дендебера пояснив, які категорії людей не підлягають весняному призову. За його словами, зокрема, громадяни, які визнані непридатними до служби і ті, у кого під час проходження служби загинули або отримали інвалідність близькі родичі (батько, мати, брат або сестра). Також не підлягають призову ті громадяни, які за результатами навчання на відповідних військових кафедрах і у вищих навчальних закладах, були атестовані і їм були присвоєні звання офіцерського командного складу і ті, хто більше двох контракти відслужили у військовому резерві.

Нагадаємо, 1 квітня стартував весняний призов на строкову військову службу. Згідно з указом президента України Петра Порошенка, з 1 квітня по 30 червня, а також з 1 жовтня по 31 грудня 2019 року у всіх областях України буде відбуватися набір на строкову військову службу.

Так, на військову службу до лав Збройних сил України будуть призиватися придатні за станом здоров'я до військової служби громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 20 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.