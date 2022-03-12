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Минобороны России опубликовало видео якобы захвата аэродрома в Гостомеле

Автор: Александр Мороз

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видео якобы захвата аэродрома в Гостомеле Киевской области. Объект атаковали еще в феврале.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Минобороны РФ.

Сообщается, что на видео запечатлена высадка тактического десанта подразделений Воздушно-десантных войск РФ.

"Передовые подразделения Воздушно-десантных войск осуществили высадку десанта с вертолетов посадочным способом, организовали круговую оборону вокруг аэродрома и обеспечили прием основных сил десанта", - говорится в сообщении.

На видео показаны действия российского подразделения ВДВ, а также вооружение десантников, которое включает противотанковые управляемые комплексы и минометы.

Напомним, российский десант высадился в Гостомеле еще 24 февраля, но был заблокирован. Президент Владимир Зеленский отдал приказ на уничтожение противника, на следующий день украинская сторона заявляла, что Гостомель полностью под контролем Украины.

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ГостомельВойна России против Украины