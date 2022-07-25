Минобороны России "анонсировало" теракт в Славянске

Министерство обороны РФ заявило, что сотрудники Службы безопасности Украины якобы готовят теракт в Славянске. В частности, они "планируют" в ближайшие дни взорвать емкости с химически опасным веществом гексаном.

Об этом заявил начальник национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости" .

"Цель данной провокации - по уже отработанному сценарию обвинить Вооруженные силы России и формирования "ДНР" в якобы неизбирательных ударах по потенциально опасным объектам с последующим широким освещением в украинских и западных СМИ", - заявил он.

Он также в очередной раз заявил, что российские военные не бьют по объектам гражданской инфраструктуры.