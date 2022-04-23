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Минобороны РФ заявляет, что на крейсере "Москва" погиб один человек

Крейсер "Москва" (Фото: newsmaker.md)
Автор: Константин Широкун

В Министерстве бороны России сообщили, что при пожаре на крейсере "Москва" один военнослужащий погиб, еще 27 пропали без вести. Остальные 396 членов экипажа были эвакуированы. Ранее в ведомстве говорили, что экипаж крейсера был полностью эвакуирован.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Коммерсант.

"В результате пожара 13 апреля ракетный крейсер "Москва" получил серьезные повреждения из-за детонации боезапаса. Попытки экипажа потушить возгорание не привели к результату. В ходе борьбы за живучесть корабля погиб один военнослужащий, еще 27 членов экипажа пропали без вести. Остальные 396 членов экипажа были эвакуированы с крейсера на находившиеся в районе корабли Черноморского флота и доставлены в Севастополь", - заявили в Минобороны.

Напомним, 13 апреля стало известно, что украинские военные нанесли ракетный удар по Москве. Это именно тот корабль, который участвовал в штурме острова Змеиный и был послан украинским пограничником. Позже глава Одесской военной администрации заявил, что крейсер "Москва" догорает в Черном море.

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