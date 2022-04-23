Міноборони РФ заявляє, що на крейсері "Москва" загинула одна людина

У Міністерстві борони Росії повідомили, що під час пожежі на крейсері "Москва" один військовослужбовець загинув, ще 27 зникли безвісти. Решта 396 членів екіпажу були евакуйовані. Раніше у відомстві говорили, що екіпаж крейсера був повністю евакуйований.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Комерсант .

"В результаті пожежі 13 квітня ракетний крейсер "Москва" отримав серйозні пошкодження через детонацію боєзапасу. Спроби екіпажу загасити загоряння не призвели до результату. В ході боротьби за живучість корабля загинув один військовослужбовець, ще 27 членів екіпажу зникли безвісти. Решта 396 членів екіпажу були евакуйовані з крейсера на кораблі Чорноморського флоту, що знаходилися в районі, і доставлені в Севастополь", - заявили в Міноборони.

Нагадаємо, 13 квітня стало відомо, що українські військові завдали ракетного удару по Москві. Це саме той корабель, який брав участь у штурмі острова Зміїний і був посланий українським прикордонником. Пізніше глава Одеської Військової адміністрації заявив, що крейсер "Москва" догорає в Чорному морі.

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