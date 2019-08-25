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Минобороны РФ показало видео пуска ракеты с атомной подлодки

Новости » Общество    25.08.2019 - 00:10
Минобороны РФ показало видео пуска ракеты с атомной подлодки
Фото: испытание ракеты (скриншот)

Испытания провели 24 августа

Министерство обороны Российской Федерации обнародовало видеозапись, на которой показан пуск баллистической ракеты "Булава" с атомной подлодки "Юрий Долгорукий" в Баренцевом море. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube Минобороны России.

Как известно, успешные испытания прошли 24 августа. На записи видно, как из воды взлетает ракета, а затем скрывается в облаках. Пуск показан трижды с разного расстояния.

Напомним, Россия провела боевую подготовку в рамках которой атомные подлодки "Тула" и проекта 955 "Юрий Долгорукий" выстрелили баллистическими ракетами по полигону Кура на Камчатке и Чижа в Архангельской области.

РБК-Украина писало, что президент России Владимир Путин поручил проанализировать уровень угрозы в связи с испытанием Соединенными Штатами Америки новой модификации крылатой ракеты и принять меры по подготовке симметричного ответа.

Ранее США испытали первую крылатую ракету наземного базирования с досягаемости более 500 км, которая была запрещена ракетным договором. Отмечалось, что полученные в результате испытания данные используют для улучшения ракет средней досягаемости.

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