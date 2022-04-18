Минобороны РФ обвинило армянскую сторону в нарушении режима тишины в Карабахе

Министерство обороны России обвинило Армению в нарушении режима прекращения огня в Карабахе. Сообщается, что в результате вооруженного столкновения никто из военных не пострадал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
"Командованием российского миротворческого контингента во взаимодействии с представителями азербайджанской и армянской сторон обстановка урегулирована", — рассказали в военном ведомстве.
Подробности о причине и количестве участников инцидента, а также точное место соприкосновения держится в секрете.
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