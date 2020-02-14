В Минобороны не откажутся от призыва на военную службу

Фото: Александр Полищук (armyinform.com.uа)

В то же время в министерстве рассматривают концепцию по призыву на службу по желанию

В Министерстве обороны не планируют отказываться от призыва на военную службу. Об этом заявил заместитель министра обороны Александр Полищук, передает корреспондент РБК-Украина.

В Вооруженные силы Украины, по его словам, планируется призвать около 30 тысяч человек.

"На этот год спланировано примерно 30 тысяч тех людей, которые будут призваны в ВСУ, а также другие военные формирований. Пока у нас нет планов по отказу от призыва", - заявил Полищук.

По его словам, в Минобороны рассматривают концепцию по призыву на военную службу по желанию.

"Мы сейчас делаем эксперимент. По желанию те люди, которые имеют право быть призванными, могут прийти в военные комиссариаты и поступить на военную службу. Возвращаясь к опыту партнеров, те, кто призываются на срочную службу, могут выбрать наиболее удобное для себя время. Пока мы эту концепцию не развивает, но изучаем этот опыт ", - добавил Полищук.

Напомним, в ВР появился текст законопроекта №3044 Кабмина, которым предлагается предусмотреть право военнослужащих срочной воинской службы заключать контракт о прохождении военной службы на 1 год, а также дополнительные основания досрочного прекращения срочной службы и военной службы по призыву лиц офицерского состава.

Как писало РБК-Украина ранее, Кабинет министров Украины предлагает ВР принять законопроект №3044 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о поощрении граждан Украины к прохождению военной службы по контракту, улучшении социальной и правовой защиты военнослужащих и членов их семей".

Добавим также, министр обороны Андрей Загороднюк заверил, что призыв на срочную службу юношей в возрасте 18 и 19 лет будет проходить на добровольной основе. Он отметил, что соответствующие разъяснения разослали областным государственным администрациям.