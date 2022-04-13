В Минобороны рассказали, возможно ли повторное наступление оккупантов на Киев

"ВСУ освободили Киевскую область от россиян и вынуждены были покидать нашу территорию. Но, вместе с тем, мы понимаем, что риск возобновления агрессивных действий в отношении других регионов, не только на востоке, возможен, мы рассматриваем такой сценарий", - заявила Маляр.

Она подчеркнула, что Россия рассматривает Херсонскую и Харьковскую области как регионы применения своих Вооруженных сил.

"Сегодня ключевая задача российских войск – это восток и они пытаются закрепиться на географических границах Луганской и Донецкой областей. Они рассматривают Херсонскую и Харьковскую области как области применения своих вооруженных сил, но вместе с тем возможна угроза и в отношении других регионов", - добавила Маляр.

Замглавы Минобороны подчеркнула, что украинцам пока не стоит расслабляться.

"Война в активной фазе сейчас, мы не можем говорить, что снижается активность. В зависимости от того, как будут развиваться обстоятельства по другим регионам, будет понятно, будет ли враг продвигаться дальше", - добавила она.