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У Міноборони розповіли, чи можливий повторний наступ окупантів на Київ

Фото: заступник міністра оборони Ганна Маляр (armyinform com ua)
Автор: Валерія Поліщук

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що ключове завдання російських окупаційних військ - це спроба закріпитися на кордонах Луганської та Донецької областей. Однак існує загроза наступу окупантів і на інші регіони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.

"ЗСУ звільнили Київську область від росіян і змушені були залишати нашу територію. Але, разом з тим, ми розуміємо, що ризик відновлення агресивних дій щодо інших регіонів, не тільки на сході, можливий, ми розглядаємо такий сценарій", - заявила Маляр.

Вона підкреслила, що Росія розглядає Херсонську і Харківську області як регіони застосування своїх збройних сил.

"Сьогодні ключове завдання російських військ - це схід і вони намагаються закріпитися на географічних кордонах Луганської та Донецької областей. Вони розглядають Херсонську і Харківську області як області застосування своїх збройних сил, але разом з тим можлива загроза і щодо інших регіонів", - додала Маляр.

Заступник голови Міноборони підкреслила, що українцям поки не варто розслаблятися.

"Війна в активній фазі зараз, ми не можемо говорити, що знижується активність. Залежно від того, як будуть розвиватися обставини по інших регіонах, буде зрозуміло, чи буде ворог просуватися далі", - додала вона.

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