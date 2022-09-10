В Минобороны рассказали о тактике "кадыровцев", переброшенных недавно под Херсон

"Кадыровцы", которых направили на Херсонское направление для усиления, не спешат идти в бой и держатся достаточно далеко от зоны огневого воздействия украинских военных.

"Это фиксируется, но эти Тік Ток войска, как говорится, наверняка не тот объектив с собой взяли для съемок своих достижений. Очень дальнобойный, потому что пока держатся достаточно далеко, осознавая силу нашего огневого контроля, в частности, распространенного по правому берегу Днепра, достает чуть-чуть левый берег, поэтому пытаются держаться так немного дальше, чтобы не попадать в зону этого поражения", - рассказала она.

Кроме того, по словам Гуменюк, те резервы, которые сейчас оказываются на правом берегу и подтягиваются искусственно созданными альтернативными переправами (какая-то баржа дотянулась, какой-то буксирчик, подтянулся, какой-то катерок), то это "этакий пенсионный фонд так называемых "ЛНР" и " ДНР - 55-60 лет, от которого даже отказываются те подразделения, кого они приходят усиливать.