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В Міноборони розповіли про тактику "кадирівців", перекинутих нещодавно під Херсон

Фото: у Міноборони розповіли про тактику "кадировців" під Херсоном (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

"Кадировці", яких направили на Херсонський напрямок для посилення, не поспішають йти в бій і тримаються досить далеко від зони вогневої дії українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк під час телемарафону.

"Це фіксується, але ці тік-ток війска як то кажуть, напевно не той об’єктив з собою взяли для зйомок своїх досягнень. Дуже далекобійний, бо поки що тримаються досить далеко, усвідомлюючи силу нашого вогневого контролю, зокрема розповсюджений по правому берегу Дніпра, дістає трошки лівий берег, тому намагаються триматися так трохи далі, щоб не потрапляти в зону цього ураження", - розповіла вона.

Крім того, за ловами Гуменюк, ті резерви, які наразі опиняються на правому березі і підтягуються штучно створеними альтернативними переправами (якась баржа дотяглася, якийсь буксирчик, підтягнувся, якійсь катерок), то це "такий собі пенсійний фонд так званих "ЛНР" та "ДНР" – 55-60 років, від якого навіть відмовляються ті підрозділи, кого вони приходять посилювати".

Як повідомлялося, російські окупанти намагаються посилити своє угруповання у Херсонській області. Ворог туди перекинув "кадировців".

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Херсонская область