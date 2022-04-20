У Міноборони розповіли, чого хоче досягти Росія у війні до 9 травня
У Кремлі хочуть "продати" російському суспільству в якості перемоги повну окупацію Донецької та Луганської областей. Але до 9 травня вони намагатимуться захопити і інші території.
Про в інтерв'ю РБК-Україна сказав речник Міноборони полковник Олександр Мотузяник.
"Зараз їхня мета цілком зрозуміла: відтіснити українські сили за адміністративні межі Донеччини і Луганщини та втримати "сухопутний коридор" до тимчасово окупованого Криму. Саме таку "перемогу" їхня влада і намагатиметься "продати" своєму суспільству. Але Росія точно не обмежиться виключно цим", - сказав він.
За його словами, цілком очевидно, що в подальшому вони намагатимуться розвинути наступ і в інших областях, зокрема у Херсонській області, аби захопити якомога більше територій.
"Зараз ворог готується до цього, збирає сили і закріплюється на ділянках, які він вже окупував. Але це залежатиме від результатів бойових дій саме в Донецькій і Луганській областях", - додав він.
Зазначимо, 18 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив про початок битви за Донбас.
Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.