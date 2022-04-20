У Міноборони розповіли, чого хоче досягти Росія у війні до 9 травня

У Кремлі хочуть "продати" російському суспільству в якості перемоги повну окупацію Донецької та Луганської областей. Але до 9 травня вони намагатимуться захопити і інші території.

"Зараз їхня мета цілком зрозуміла: відтіснити українські сили за адміністративні межі Донеччини і Луганщини та втримати "сухопутний коридор" до тимчасово окупованого Криму. Саме таку "перемогу" їхня влада і намагатиметься "продати" своєму суспільству. Але Росія точно не обмежиться виключно цим", - сказав він.

За його словами, цілком очевидно, що в подальшому вони намагатимуться розвинути наступ і в інших областях, зокрема у Херсонській області, аби захопити якомога більше територій.

"Зараз ворог готується до цього, збирає сили і закріплюється на ділянках, які він вже окупував. Але це залежатиме від результатів бойових дій саме в Донецькій і Луганській областях", - додав він.

Зазначимо, 18 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив про початок битви за Донбас.