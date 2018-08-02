Минобороны может расположить батальон 128-й горно-пехотной бригады в Берегово

Новости Политика 02.08.2018 - 14:12
Фото: Степан Полторак (mil.gov.ua)
Фото: Степан Полторак (mil.gov.ua)

Полторак и Москаль рассмотрели вопросы развития инфраструктуры военных подразделений в Мукачево и Ужгороде

Министерство обороны Украины может расположить батальон 128-й горно-пехотной бригады в Берегово Закарпатской области. Об этом сообщает Закарпатская областная госадминистрация.

В частности, 1 августа глава Минобороны Степан Полторак находился в области с рабочей поездкой.

"В среду, 1 августа, в г. Ужгород состоялось рабочее совещание министра обороны Украины Степана Полторака и председателя Закарпатской ОГА Геннадия Москаля. Во время общения была рассмотрена возможность расположения батальона 128-й горно-пехотной бригады в г. Берегово", - говорится в сообщении.

Также на совещании рассмотрели вопросы развития инфраструктуры военных подразделений в Мукачево и Ужгороде.

Кроме того, состоялась и совещание, во время которого обсудили ход строительства объектов инфраструктуры для подразделений Вооруженных сил и жилья для военнослужащих.

Напомним, как писало РБК-Украина в марте, Венгрия обеспокоена намерением Украины разместить батальон в Берегово. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто выразил обеспокоенность из-за того, что украинский батальон численностью около 800 человек будет передислоцирован с востока в город с наибольшим венгерским меньшинством.

В феврале 2018 года на пленарном заседании 30-й сессии городского совета Берегово обсуждалось размещение одного из подразделений 128-й отдельной горно-пехотной Закарпатской бригады на территории города.

Глава МИД Венгрии Петер Сиярто также заявил, что выступает за расширение присутствия миссии ОБСЕ на Закарпатье.

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Теги:  Полторак,  военные,  Москаль,  Закарпатская ОГА  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС