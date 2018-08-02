Міноборони може розташувати батальйон 128-ї гірсько-піхотної бригади у Берегово

Новини Політика 02.08.2018 - 14:12
Фото: Степан Полторак (mil.gov.ua)
Фото: Степан Полторак (mil.gov.ua)

Полторак та Москаль розглянули питання розвитку інфраструктури військових підрозділів у Мукачево та Ужгороді

Міністерство оборони України може розташувати батальйон 128-ї гірсько-піхотної бригади у Берегово Закарпатської області. Про це повідомляє Закарпатська обласна держадміністрація.

Зокрема, 1 серпня голова Міноборони Степан Полторак перебував в області з робочою поїздкою.

"У середу, 1 серпня, у м. Ужгород відбулася робоча нарада міністра оборони України Степана Полторака та голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля. Під час спілкування було розглянута можливість розташування батальйону 128-ї гірсько-піхотної бригади у м. Берегово", - сказано у повідомленні.

Також на нараді розглянули питання розвитку інфраструктури військових підрозділів у Мукачево та Ужгороді.

Крім того, відбулася й нарада, під час якої обговорили хід будівництва об’єктів інфраструктури для підрозділів Збройних сил та житла для військовослужбовців.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна у березні, Угорщина стурбована наміром України розмістити батальйон у Берегово. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто висловив занепокоєння через те, що український батальйон чисельністю близько 800 осіб буде передислокований зі сходу в місто із найбільшою угорською меншиною.

У лютому 2018 року на пленарному засіданні 30-ї сесії міської ради Берегова обговорювалося розміщення одного з підрозділів 128-ї окремої гірсько-піхотної Закарпатської бригади на території міста.

Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто також заявив, що виступає за розширення присутності місії ОБСЄ на Закарпатті.

Полторак доручив посилити контроль за об’єктами будівництва ЗСУ Вбивство бійця АТО у Бердянську буде розкрито найближчим часом, - Аброськін
Теги:  Полторак,  військові,  Москаль,  Закарпатская ОГА  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС