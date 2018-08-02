Міноборони може розташувати батальйон 128-ї гірсько-піхотної бригади у Берегово

Полторак та Москаль розглянули питання розвитку інфраструктури військових підрозділів у Мукачево та Ужгороді

Міністерство оборони України може розташувати батальйон 128-ї гірсько-піхотної бригади у Берегово Закарпатської області. Про це повідомляє Закарпатська обласна держадміністрація.

Зокрема, 1 серпня голова Міноборони Степан Полторак перебував в області з робочою поїздкою.

"У середу, 1 серпня, у м. Ужгород відбулася робоча нарада міністра оборони України Степана Полторака та голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля. Під час спілкування було розглянута можливість розташування батальйону 128-ї гірсько-піхотної бригади у м. Берегово", - сказано у повідомленні.

Також на нараді розглянули питання розвитку інфраструктури військових підрозділів у Мукачево та Ужгороді.

Крім того, відбулася й нарада, під час якої обговорили хід будівництва об’єктів інфраструктури для підрозділів Збройних сил та житла для військовослужбовців.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна у березні, Угорщина стурбована наміром України розмістити батальйон у Берегово. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто висловив занепокоєння через те, що український батальйон чисельністю близько 800 осіб буде передислокований зі сходу в місто із найбільшою угорською меншиною.

У лютому 2018 року на пленарному засіданні 30-ї сесії міської ради Берегова обговорювалося розміщення одного з підрозділів 128-ї окремої гірсько-піхотної Закарпатської бригади на території міста.

Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто також заявив, що виступає за розширення присутності місії ОБСЄ на Закарпатті.