Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Минобороны проведет следственный эксперимент с подрывом миномета на Ровенском полигоне

НовостиПроисшествия    09.07.2018 - 13:18
Фото: Иллюстративное фото (flickr.com)
Фото: Иллюстративное фото (flickr.com)

Минобороны хочет публично провести следственные действия

Во вторник, 10 июля, Министерство обороны проведет следственный эксперимент с подрывом миномета на Ровенском полигоне. Об этом сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны, народный депутат Сергей Пашинский, передает корреспондент РБК-Украина.

Подрыв будет проведен в рамках следственных действий.

"Завтра на этом полигоне проводится следственный эксперимент с подрывом миномета", - заявил Пашинский.

Он подчеркнул, что Министерство обороны хочет публично и прозрачно провести эти следственные действия.

Напомним, комитет ВР по вопросам национальной безопасности и обороны рассмотрит вопрос небоевых потерь среди военнослужащих и случай с разрывом миномета на Ровенском полигоне.

Отметим, глава государства Петр Порошенко выдал временный запрет на использование отдельных минометов на военных учениях на время расследования взрыва.

Разрыв миномета на Ровенском военном полигоне произошел 6 июля 2018 года, в результате чего погибли четверо военных, находившиеся вблизи него.

Взрыв на Ровенском полигоне: ситуацию рассмотрят на комитете нацбезопасности Взрыв на Ровенском полигоне: солдат прооперировали, они в стабильном состоянии
Теги публикации: Сергей Пашинский, Министерство обороны РФ, подрыв, минометы  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Слава Україні": хорватские футболисты посвятили победу над Россией в четвертьфинале ЧМ Украине
"Как нам не стыдно?": Ахеджакова гневно обратилась к россиянам по поводу Сенцова
"Это победа": Снежана Егорова отпраздновала "расправу" над Мухарским (фото)
"Меня скрутили и хотели забрать флаг": Цимблюк на росТВ вывел из себя пропагандистов Кремля (видео)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь