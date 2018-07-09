Минобороны проведет следственный эксперимент с подрывом миномета на Ровенском полигоне

Минобороны хочет публично провести следственные действия

Во вторник, 10 июля, Министерство обороны проведет следственный эксперимент с подрывом миномета на Ровенском полигоне. Об этом сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны, народный депутат Сергей Пашинский, передает корреспондент РБК-Украина.

Подрыв будет проведен в рамках следственных действий.

"Завтра на этом полигоне проводится следственный эксперимент с подрывом миномета", - заявил Пашинский.

Он подчеркнул, что Министерство обороны хочет публично и прозрачно провести эти следственные действия.

Напомним, комитет ВР по вопросам национальной безопасности и обороны рассмотрит вопрос небоевых потерь среди военнослужащих и случай с разрывом миномета на Ровенском полигоне.

Отметим, глава государства Петр Порошенко выдал временный запрет на использование отдельных минометов на военных учениях на время расследования взрыва.

Разрыв миномета на Ровенском военном полигоне произошел 6 июля 2018 года, в результате чего погибли четверо военных, находившиеся вблизи него.