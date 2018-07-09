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Міноборони проведе слідчий експеримент з підривом міномета на Рівненському полігоні

НовиниНадзвичайні події    09.07.2018 - 13:18
Фото: Сергій Пашинський (із відкритих джерел)
Фото: Сергій Пашинський (із відкритих джерел)

Міноборони хоче публічно провести слідчі дії

У вівторок, 10 липня, Міністерство оборони проведе слідчий експеримент із підривом міномету на Рівненському полігоні. Про це повідомив голова комітету Верховної ради з питань національної безпеки і оборони, народний депутат Сергій Пашинський, передає кореспондент РБК-Україна.

Підрив буде проведено в рамках слідчих дій.

Завтра на цьому полігоні проводиться слідчий експеримент із підривом міномета", - заявив Пашинський.

Він підкреслив, що Міністерство оборони хоче публічно і прозоро провести ці слідчі дії.

Нагадаємо, комітет ВР з питань національної безпеки і оборони розгляне питання небойових втрат серед військовослужбовців і випадок з розривом міномета на Рівненському полігоні.

Зазначимо, голова держави Петро Порошенко видав тимчасову заборону на використання окремих мінометів на військових навчаннях на час розслідування вибуху.

Розрив міномета на Рівненському військовому полігоні стався 6 липня 2018 року, в результаті чого загинули четверо військових, які перебували поблизу нього.

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Теги публікації: Сергій Пашинський, Министерство обороны РФ, подрыв, минометы  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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