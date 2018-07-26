В Минобороны прокомментировали акцию самоподжога военного

В министерстве считают, что акт самоподжога не дает пути решения проблемы экс-военного

Акция самоподжога бывшим военнослужащим Сергеем Ульяновым была осуществлена ​​с единственной целью - для давления на суд. Об этом сообщил пресс-офицер сил спецопераций подполковник Алексей Никифоров, передает корреспондент РБК-Украина.

В министерстве считают, что такая акция фактически политизирует проблему и закрывает пути к ее решению.

"Человек уволился в 2016 году. Он как гражданин имеет право обращаться в порядке, определенном Министерством обороны и Генштабом. Сегодняшняя радикальная акция имеет единственную цель - это давление на судебное решение. По своему характеру фактически политизирует проблему, не дает пути для ее решения", - сообщили в Министерстве.

Напомним, как писало РБК-Украина, экс-военнослужащий Сергей Ульянов сейчас находится в больнице, где ему оказывают помощь. Он не получил ожогов. В Минобороны отметили, что Ульянов был уволен со службы по контракту по состоянию здоровья на законных основаниях.

Ульянов у здания Минобороны облил себя жидкостью и поднес огонь, однако его оперативно повалили на землю и потушили. Мужчине оказали медицинскую помощь.