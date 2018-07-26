У Міноборони прокоментували акцію самопідпалу військового

У міністерстві вважають, що акт самопідпалу не дає шляхів вирішення проблеми екс-військового

Акція самопідпалу колишнім військовослужбовцем Сергієм Ульяновим була здійснена з єдиною метою - для тиску на суд. Про це повідомив прес-офіцер сил спецоперацій підполковник Олексій Нікіфоров, передає кореспондент РБК-Україна.

У міністерстві вважають, що така акція фактично політизує проблему та закриває шляхи до її вирішення.

"Людина звільнилась у 2016 році. Він як громадянин має право звертатися у порядку, визначеному Міністерством оборони та Генштабом. Сьогоднішня радикальна акція має єдину мету - це тиск на судове рішення. За своїм характером фактично політизує проблему, не дає шляхів для її вирішення", - повідомили у Міністерстві.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, екс-військовослужбовець Сергій Ульянов зараз знаходиться у лікарні, де йому надають допомогу. Він не отримав опіків. У Міноборони наголосили, що Ульянов був звільнений зі служби за контрактом за станом здоров'я на законних підставах.

Ульянов біля будівлі Міноборони облив себе рідиною і підніс вогонь, проте його оперативно повалили на землю і загасили. Чоловіку надали медичну допомогу.