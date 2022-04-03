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Минобороны Японии наймет специалиста для борьбы с фейками о войне в Украине

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Воскресенье 03 апреля 2022 04:13
Минобороны Японии наймет специалиста для борьбы с фейками о войне в Украине Министерство обороны Японии (Фото: japantimes.com)
Автор: Константин Широкун

Министерство обороны Японии намерено усилить свое сопротивление в гибридной информационной войне с Китаем и Россией. С этой целью ведомство намерено чаще сообщать о событиях в Украине. Для борьбы с фейками и публикации проверенной информации наймут отдельного специалиста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today.

Минобороны всерьез опасается постоянно растущего количества дезинформации в интернете. В ведомстве убеждены, что Россия пытается весь мир, придумывая оправдания для своих военных операций. В Японии также не исключают, что подобную тактику может взять на вооружение Китай в случае непредвиденных обстоятельств, связанных с Тайванем.

Должность нового специалиста звучит, как старший координатор глобальной стратегической разведки. Чиновник будет публиковать корректную информацию о войне в Украине, а также отслеживать фейки из России и Китая.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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