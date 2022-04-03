Минобороны Японии наймет специалиста для борьбы с фейками о войне в Украине

Министерство обороны Японии намерено усилить свое сопротивление в гибридной информационной войне с Китаем и Россией. С этой целью ведомство намерено чаще сообщать о событиях в Украине. Для борьбы с фейками и публикации проверенной информации наймут отдельного специалиста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today .

Минобороны всерьез опасается постоянно растущего количества дезинформации в интернете. В ведомстве убеждены, что Россия пытается весь мир, придумывая оправдания для своих военных операций. В Японии также не исключают, что подобную тактику может взять на вооружение Китай в случае непредвиденных обстоятельств, связанных с Тайванем.

Должность нового специалиста звучит, как старший координатор глобальной стратегической разведки. Чиновник будет публиковать корректную информацию о войне в Украине, а также отслеживать фейки из России и Китая.