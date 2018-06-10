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Интервью

Минобороны подтвердило данные о пострадавших на Донбассе военных

НовостиПроисшествия    10.06.2018 - 13:18
Фото: украинские военные (mil.gov.ua)
Фото: украинские военные (mil.gov.ua)

На Донбассе в боях ранения получили двое украинских военных

За минувшие сутки в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе ранения получили двое украинских военных. Об этом на брифинге заявил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

По словам Мотузяника, боевики за сутки 30 раз обстреляли украинские позиции.

"Вчера в результате боевых действий ранения получили двое наших военнослужащих. Состояние их здоровья удовлетворительное, бойцов доставили в военно-медицинское учреждение в Покровске", - отметил он.

Кроме того, сегодня уже было зафиксировано 5 прицельных обстрелов позиций Объединенных сил на Луганском и Донецком направлениях.

Напомним, ранее сообщалось, что миссия ОБСЕ готова содействовать усилиям для улучшения благополучия населения Донбасса.  

 

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Темы: Новости ООС    Теги публикации: Донбасс, обстрел, боевики  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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