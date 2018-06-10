Міноборони підтвердило дані про постраждалих на Донбасі військових

На Донбасі в боях поранення отримали двоє українських військових

За минулу добу в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі поранення отримали двоє українських військових. Про це на брифінгу заявив спікер Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

За словами Мотузяника, бойовики за добу 30 разів обстріляли українські позиції.

"Вчора в результаті бойових дій поранення отримали двоє наших військовослужбовців. Стан їх здоров'я задовільний, бійців доставили до військово-медичного закладу в Покровську", - зазначив він.

Крім того, сьогодні вже було зафіксовано 5 прицільних обстрілів позицій Об'єднаних сил на Луганському та Донецькому напрямках.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що місія ОБСЄ готова сприяти зусиллям для поліпшення благополуччя населення Донбасу.