Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Минобороны подтвердили соблюдение перемирия на Донбассе второй день подряд

НовостиПроисшествия    23.03.2018 - 13:19
Фото: украинские военные на Донбассе (facebook.com-ato.news)
Фото: украинские военные на Донбассе (facebook.com-ato.news)

Украинские военные в полной мере придерживаются минских соглашений

На Донбассе второй день подряд зафиксировано полное соблюдение режима прекращения огня. Об этом на брифинге по ситуации на Донбассе за минувшие сутки, 22 марта, сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

"В районе проведения операции сдерживания и отпора российской вооруженной агрессии в течение минувших суток, 22 марта, второй день подряд зафиксировано полное соблюдение режима прекращения огня с начала всеобъемлющего перемирия, установленного с полуночи 5 марта", - заявил он.

Как отметил Гуцуляк, украинские военные в полной мере придерживаются минских соглашений, ситуация в Донбассе находится под контролем наших защитников.

Напомним, ранее в пресс-центре штаба АТО сообщали, что в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) в течение суток 22 марта боевики придерживались режима полной тишины. Штаб сообщал, что украинские военнослужащие продолжают неуклонно придерживаться объявленного с полуночи 5 марта перемирия и минских соглашений.

Министр иностранных дел Германии посетит Донбасс На сессии ПАСЕ обсудят агрессию России на Донбассе и освобождение заложников
Теги: Министерство обороны Украины, Донбасс, перемирие
"Я был просто шокирован": Жан Рено рассказал, с чем ассоциирует Украину
"Надя знала, кто такие Иуды": Вера Савченко сообщила, что ее сестра готовилась к тюрьме с утра
В центре Киева хотят переименовать улицу в честь космонавта Каденюка
"Невозможно передать словами": легендарная Ада Роговцева объяснила, почему ездит в АТО
On Top