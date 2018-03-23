В Минобороны подтвердили соблюдение перемирия на Донбассе второй день подряд

Украинские военные в полной мере придерживаются минских соглашений

На Донбассе второй день подряд зафиксировано полное соблюдение режима прекращения огня. Об этом на брифинге по ситуации на Донбассе за минувшие сутки, 22 марта, сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

"В районе проведения операции сдерживания и отпора российской вооруженной агрессии в течение минувших суток, 22 марта, второй день подряд зафиксировано полное соблюдение режима прекращения огня с начала всеобъемлющего перемирия, установленного с полуночи 5 марта", - заявил он.

Как отметил Гуцуляк, украинские военные в полной мере придерживаются минских соглашений, ситуация в Донбассе находится под контролем наших защитников.

Напомним, ранее в пресс-центре штаба АТО сообщали, что в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) в течение суток 22 марта боевики придерживались режима полной тишины. Штаб сообщал, что украинские военнослужащие продолжают неуклонно придерживаться объявленного с полуночи 5 марта перемирия и минских соглашений.