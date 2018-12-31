В Минобороны подтвердили ранение украинских военных на Донбассе

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Боевики 3 раза нарушили режим прекращения огня

От начала суток, 31 декабря, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе двое украинских военных получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны Украины.

Как сообщается, боевики 3 раза обстреляли позиции подразделений Объединенных сил. При этом было зафиксировано применение противником минометов крупных калибров.

Отмечается, что ночью враг из автоматических гранатометов и минометов 82-го калибра совершил обстрел позиций украинских военных вблизи населенного пункта Крымское. Боевики выпустили 8 мин по позициям ООС.

Также противник из минометов калибра 120 мм открывал огонь по военным Объединенных сил вблизи Новотошковского. Всего по украинским военных было выпущено 3 мины.

"С начала этих суток двое наших защитников получили ранения. Состояние их здоровья характеризуется как удовлетворительное, сейчас им оказывается медицинская помощь", - сообщили в ведомстве.

Фото: ситуация на Донбассе по состоянию на 31 декабря 2018

Напомним, ранее сообщалось, что в течение минувших суток, 30 декабря, в зоне проведения операции О'объединенных сил на Донбассе боевики 2 раза нарушили режим прекращения огня. Также сообщалось, что с начала текущих суток, 31 декабря, двое украинских военных были ранены.