ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У Міноборони підтвердили поранення українських військових на Донбасі

Новини » Надзвичайні події    31.12.2018 - 13:36
У Міноборони підтвердили поранення українських військових на Донбасі
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Бойовики 3 рази порушили режим припинення вогню

Від початку доби, 31 грудня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі двоє українських військових зазнали поранень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони України.

Як повідомляється, бойовики 3 рази обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил. При цьому було зафіксовано застосування противником мінометів великих калібрів.

Зазначається, що вночі ворог з автоматичних гранатометів та мінометів 82-го калібру здійснив обстріл позицій українських військових поблизу населеного пункту Кримське. Бойовики випустили 8 мін по позиціям ООС.

Також противник з мінометів калібру 120 мм відкривав вогонь по військовим Об'єднаних сил поблизу Новотошківського. Всього по українським військових було випущено 3 міни.

"Від початку цієї доби двоє наших захисників дістали поранення. Стан їх здоров’я характеризується як задовільний, наразі їм надається медична допомога", - повідомили у відомстві.

ситуація на Донбасі станом на 31 грудня 2018

Фото: ситуація на Донбасі станом на 31 грудня 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що протягом минулої доби, 30 грудня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики 2 рази порушили режим припинення вогню. Також повідомлялося, що від початку поточної доби, 31 грудня, двоє українських військових були поранені.

Міноборони збільшить закупки нового озброєння
Новини України Министерство обороны РФДонбассводкаООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся