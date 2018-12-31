У Міноборони підтвердили поранення українських військових на Донбасі

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Бойовики 3 рази порушили режим припинення вогню

Від початку доби, 31 грудня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі двоє українських військових зазнали поранень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони України.

Як повідомляється, бойовики 3 рази обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил. При цьому було зафіксовано застосування противником мінометів великих калібрів.

Зазначається, що вночі ворог з автоматичних гранатометів та мінометів 82-го калібру здійснив обстріл позицій українських військових поблизу населеного пункту Кримське. Бойовики випустили 8 мін по позиціям ООС.

Також противник з мінометів калібру 120 мм відкривав вогонь по військовим Об'єднаних сил поблизу Новотошківського. Всього по українським військових було випущено 3 міни.

"Від початку цієї доби двоє наших захисників дістали поранення. Стан їх здоров’я характеризується як задовільний, наразі їм надається медична допомога", - повідомили у відомстві.

Фото: ситуація на Донбасі станом на 31 грудня 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що протягом минулої доби, 30 грудня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики 2 рази порушили режим припинення вогню. Також повідомлялося, що від початку поточної доби, 31 грудня, двоє українських військових були поранені.